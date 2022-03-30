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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مؤتمر تمكين ذوي الهمم: الرئيس السيسي يولي اهتماما وعناية خاصة بهم

مؤتمر ذوي الهمم بالمنيا
مؤتمر ذوي الهمم بالمنيا

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوي الهمم "تمكين ذوي الهمم في المجتمع المصري" تحت شعار "تحديات الماضي واستشراف المستقبل"، والذي نظمه فرع ثقافة المنيا، لتمكين ذوى الهمم وإلقاء الضوء والرعاية البحثية في شتى الجوانب لتكون فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع.

حضر المؤتمر، خالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتى التربية والتربية للطفولة المبكرة، الدكتورة هبه أبوزيد مسئول مدير عام وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة ايمان صابر رئيس المؤتمر ومدرس علم النفس بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا.

نقل السكرتير المساعد، تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لكافة الحضور، مؤكداً أن الإعاقة ليست سببا لمنع الشخص من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولت الدولة اهتماما وعناية خاصة بذوي الهمم بدءا من إعلان الرئيس عام 2018 خاصا بذوي الإعاقة.

مضيفا أن لا شيء اسمه إعاقة طالما توجد إرادة لأن الإعاقة ليست في الحركة إنما في من لا يستخدم ذكائه ويبقى مكانه دون تقدم خطوة إلى الأمام.

تضمن المؤتمر معرضا لمنتجات متنوعة لذوي الهمم وعروض فنية وكذلك عرض لورشة مسرحية.

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