لتوفير السلع الغذائية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الشركة العامة لتجارة الجملة

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام للمحافظة، معرض الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، متفقداً شارد بيع منتجات المنطقة الشمالية العسكرية.

واستمع محافظ كفر الشيخ للمواطنين المترددين على المعرض، وآرائهم في السلع التي تم توفيرها بأسعار مخفضة، التي تم توفيرها بالمعرض سواء السلع الغذائية، وياميش رمضان، مقارنة بالأسعار في الأسواق.

وشدد محافظ كفر الشيخ على توفير السلع بأسعار مخفضة، محذراً من ارتفاعها، مؤكداً على استمرار الحملات على الاسواق، لمنع احتكار السلع، وتحويل المحتكرين للنيابات المختصة، مشيراً إلى أن مراكز المدن شهدت افتتاح عدد من الشوادر على غرار معارض «أهلا رمضان» بشرق وغرب العاصمة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك وياميش رمضان.

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