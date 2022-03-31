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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سرقة عملات مشفرة قيمتها 600 مليون دولار من لعبة شطرنج شهيرة

اختراق
اختراق

كشفت شركة Sky Mavis، المشغلة لـ لعبة شهيرة على الإنترنت تسمي “Axie Infinity”، إن مجموعة من الهاكرز تمكنوا من سرقة عملات مشفرة بأكثر من 600 مليون دولار.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أوضحت شركة Sky Mavis، أنه تمت سرقة ما يقرب من 625 مليون دولار من العملات المشفرة blockchain، والتي تمكنوا من الوصول إليها عبر شبكة Ronin التي تعمل عليها لعبة Axie Infinity.

 

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ثاني أكبر اختراق في قطاع التشفير


وقالت الشركة الناشئة للعملات المشفرة، أن عملية الاختراق تمت يوم الثلاثاء الماضي، وتمكن المتسللين من الوصول إلى الحسابات التي تحتفظ بالعملات المشفرة، وسرقوا 173.600 من عملة إيثريوم و25.5 مليون من العملة المستقرة USDC، ولكنها سارعت إلى تجميد المعاملات على شبكة Ronin، مما يسمح بإيداع وسحب الأموال من blockchain للشركة.


وأوضحت شركة Sky Mavis، إنها تعمل مع وكالات إنفاذ القانون لاستعادة العملات المشفرة المسروقة، حيث تبلغ قيمة عملة إيثيريوم حوالي 600 مليون دولار، وما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي من العملة المستقرة USDC، والتي تمت سرقتها من الشبكة في 23 مارس الماضي.

ووفقا لـ Sky Mavis، استخدم المهاجم مفاتيح أمان خاصة مخترقة لخرق عقد الشبكة التي تتحقق من عمليات النقل من وإلى Ronin blockchain، مما سمح للمهاجم بسحب كميات كبيرة من عملات Ethereum و USDC بهدوء، واكتشفت الشركة عملية الخرق بعد مرور أسبوع تقريبا، عندما حاول مستخدم آخر سحب 5000 Ethereum عبر الجسر الذي ساعد في نقل الأموال من حسابات اللعبة إلى حساب المخترق.

وتعد هذا العملية، هي ثاني أكبر عملية اختراق في قطاع التشفير وفقا لشركة التحليلات Elliptic.

لعبة لعبة شهيرة Axie Infinity شركة Sky Mavis سرقة عملات مشفرة 600 مليون دولار لعبة Axie Infinity

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