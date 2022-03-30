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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من 4 لـ5 درجات|الأرصاد: ارتفاع في الحرارة أول أسبوع من رمضان ..فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة بداية من أمس، وأن يوم الجمعة بعد غد ستكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة وترتفع من 4 لـ 5 درجات، و وستسجل القاهرة بين 35 لـ 36 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أول أسبوع فى رمضان سيشهد ارتفاع فى درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن يكون فى الأسبوع الثانى أو الثالث نشهد بعض الانخفاضات.

 

كما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى ارتفاع درجات الحرارة التدريجي، حيث إن اليوم درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بحوالي درجتين، مشيرة إلى أن العظمي تصل إلى 27 درجة بالقاهرة الكبري.

وأضافت “غانم”،  أن الطقس خلال فترة النهار يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على محافظات السواحل الشمالية.

وتابعت أنه مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ناصحة بتخفيف الملابس خلال فترة النهار، ولكن نستمر فى ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل، “يبقي معانا الجاكيت”.

وأشارت إلى أنه كانت هناك شبورة مائية كثيفة، حيث إنها تكونت فى الساعات المتأخرة من الليل وتتلاشي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت تصل إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبري، حيث إن الطقس يكون شديد الحرارة بالنهار، وبارد ليلا، ناصحة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو.

 

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