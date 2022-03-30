رود فان نيستلروي مديرًا فنيًا لايندهوفن الهولندي

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، تعيين رود فان نيستلروي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لروجير شميت بدءًا من الموسم المقبل.

ونشر نادي أيندهوفن بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أعلن خلاله أن مهاجم الفريق السابق فان نيستلروي سيحل محل شميت بدءًا من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2025.

وعبر فان نيستلروي عن سعادته بتعيينه مديرًا فنيًا لأيندهوفن معلقًا:" لقد كان حلمي دائمًا أن أكون مدربًا رئيسيًا في إيندهوفن، في المواسم القليلة الماضية، كنت مقتنعًا أنه بإمكاني ممارسة مهنة التدريب الاحترافية ، واعتقدت في الأصل أنني بحاجة إلى عام إضافي لاكتساب الخبرة، لكن في بعض الأحيان تسير الأمور في طريقها وتكتشف أن الحياة لا يمكن إدارتها بالكامل.. هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ الخطوة التالية ".

ولعب فان نيستلروي في صفوف أيندهوفن بين عامي 1998، 2001، قبل الانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.