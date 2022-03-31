عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن مناطق فى العمرانية وجنوب الجيزة 10 ساعات

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لمحطات المياه، ستنفذ الشركة أعمال الصيانة الخاصة بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم وفصل الصيف، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 10 ساعات تبدأ فى الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 31/3/2022 وحتى الـ8 من صباح الجمعة الموافق 1/4/2022.

وأوضحت الشركة أنه سيتأثر بالانقطاع بعض القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة وهى (المنيب – القصبجى – العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم – شارع ربيع الجيزى – ساقية مكى – ميدان الجيزة).

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

قطع المياة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياة الشرب مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

ترشيحاتنا

دعاء شعبان ورمضان.. 10 كلمات لا تغفلها قبل أذان الفجر

دراما واقعية تحبس الأنفاس.. قتل وصراع إخوة في مسلسل انحراف

عقود النفط الأمريكي الآجلة تتراجع لـ104.79 دولار للبرميل

حازم إمام: سنتقدم بشكوى للفيفا ضد السنغال وصلاح لم يتحدث بشأن اعتزاله

أستاذ جراحة العيون: أشعة الليزر تسبب العمى وأثرت على لاعبي المنتخب

هل يجوز تقديم زكاة الفطر وما حكم توجيهها لموائد الرحمن ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ