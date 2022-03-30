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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الكرة: السلطات السنغالية كانت متعنتة بشكل واضح

محمد صلاح
محمد صلاح

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن  مصر استقبلت منتخب السنغال بأروع ما يكون، والداخلية المصرية وفرت الأمان الكامل لكل فرد سنغالي، حتى العودة لـ بلادهم.


وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن البعثة المصرية و لاعبي المنتخب تعرضت لـ تعنت منذ وصول الطائرة لـ السنغال، منها الجميع ظل لأكثر من نصف ساعة فى الطائرة.


ولفت إلى أن السلطات السنغالية كانت متعنتة بشكل واضح مع المنتخب و البعثة، و الجماهير، ومحمد صلاح تعرض لعنصرية واضحة. 


وأشار إلى أن الاتحاد المصري فى معسكر دائم لحصول المنتخب على حقه، وهناك رسائل بالصوت و الصورة لـ للاتحاد الأفريقي و الدولي.


وكشف أن الدكتور جمال علام رئيس الاتحاد المصري، لم يذهب للبيت لحظة وصوله من السنغال، وأنه هناك تحركات كثيرة، وانا ما حدث ليس له علاقة بكرة القدم.


وأكد منتخب السنغال لن يتفوق على المنتخب المصري، والسنغال فازت بـ ضربات الجزاء، و أن الصحف العالمية تتحدث عما حدث مع المنتخب.


وأوضح أن الملف الخاص بالاتحاد يحتوى على تعرض المنتخب لـ إرهاب، وسيكون هناك اجتماع للمنتخب الدولى لبعث الشكوي، وأكد أنه خلال يوم أو يومين سيكون هناك قرارا لـ الاتحاد الدولي.


وكشف أنه يتمنى رصد كل ما حدث من قبل حكم المباراة، ومراقب المباراة، حتى يكون هناك قرار لصالح منتخب مصر، وأنه أذا لم يتم إعادة المباراة فـ الاتحاد لن يقف حتى يحصل المنتخب على حقوقه.


وعلق على استمرار كيروش مع المنتخب، وقال إنه سيتحدث كمواطن مصري، وأن كيروش يقدم أداء جيد، وكشف أنه سيكون هناك اجتماع للاتحاد لمناقشة موقف كيروش من الاستمرار أو الراحيل، حتى هذه اللحظة لم يكون هناك حديث بشأن مدرب جديد.
 

اتحاد الكرة منتخب السنغال الداخلية المصرية الداخلية صدى البلد

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