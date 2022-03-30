تقدم بالعزومات.. أكلة خشاف سورية

أكلة خشاف سورية من الأطباق الحلوة التي تقدم علي سفرة رمضان ولكنها بطريقة مختلفة عن الطريقة المصرية.

ونقدم لكم اليوم اكلة خشاف السورية

مقادير عمل الخشاف :

باكيت قمر الدين

ست أكواب ماء

كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء زهر أو ماء ورد

كوب تين مجفف مقطع أنصاف

كوب تمر مجفف مقطع أنصاف

كوب مشمش مجفف مقطع أنصاف

كوب قراصيا

كوب زبيب

نصف كوب صنوبر



طريقة تحضير الخشاف:

يفضل تحضير الخشاف قبل بيوم من تقديمه

نقطع قمر الدين الى قطع صغيرة ، نضعه في طبق زجاجي ونضيف له الماء والسكر وماء الزهر أو الورد، نتركه لعدة ساعات مع تقليبه من وقت لآخر حتى يذوب قمر الدين تماما

نضع قمر الدين في مصفاة ناعمة. ونضعه في وعاء

في قدر ستانلس صغير نضع التين المجفف ونضيف له حوالي كوب من الماء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نتركه يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين الى أن يصبح لينا.نخرجه من الماء ونضيفه لشراب القمر الدين . ونحتفظ بماء السلق

لنفس ماء السلق نضيف التمر ونسلقه بنفس الطريقة ثم نضيفه لشراب قمر الدين

نسلق المشمش والقراصيا والزبيب بنفس الطريقة

نضيف كل الفواكه الى شراب قمر الدين

نضع الخشاف بالبراد لعدة ساعات حتى يصبح بارد

نضع الصنوبر في كوب ونغمره بالماء ونضيف حوالي ملعقة صغيرة ماء الورد أو الزهر ونضع الكوب في البراد لعدة ساعات كي يبقى الصنوبر طريا وأبيض.

للتقديم نضع الخشاف في أطباق صغيرة ونوزع فوقها الصنوبر ويقدم باردا.