عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقدم بالعزومات.. أكلة خشاف سورية

صدى البلد

أكلة خشاف سورية من الأطباق الحلوة التي تقدم علي سفرة رمضان ولكنها بطريقة مختلفة عن الطريقة المصرية.

 

ونقدم لكم اليوم  اكلة خشاف السورية

مقادير عمل الخشاف :

باكيت قمر الدين

ست أكواب ماء

كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء زهر أو ماء ورد

كوب تين مجفف مقطع  أنصاف

كوب تمر مجفف مقطع أنصاف

كوب مشمش  مجفف مقطع أنصاف

كوب قراصيا

كوب زبيب

نصف كوب صنوبر


طريقة تحضير الخشاف:

يفضل تحضير الخشاف قبل بيوم من تقديمه

نقطع قمر الدين الى قطع صغيرة ، نضعه في طبق زجاجي ونضيف له الماء والسكر وماء الزهر أو الورد، نتركه لعدة ساعات مع تقليبه من وقت لآخر حتى يذوب قمر الدين تماما

نضع قمر الدين في مصفاة ناعمة. ونضعه في وعاء

في قدر ستانلس صغير نضع التين المجفف ونضيف له حوالي كوب من الماء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نتركه يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين الى أن يصبح لينا.نخرجه من الماء ونضيفه لشراب القمر الدين . ونحتفظ بماء السلق

لنفس ماء السلق نضيف التمر ونسلقه بنفس الطريقة ثم نضيفه لشراب قمر الدين

نسلق المشمش والقراصيا والزبيب بنفس الطريقة

نضيف كل الفواكه الى شراب قمر الدين

نضع الخشاف بالبراد لعدة ساعات حتى يصبح بارد

نضع الصنوبر في كوب ونغمره بالماء ونضيف حوالي ملعقة صغيرة ماء الورد أو الزهر ونضع الكوب في البراد لعدة ساعات كي يبقى الصنوبر طريا وأبيض.

للتقديم نضع الخشاف في أطباق صغيرة ونوزع فوقها الصنوبر ويقدم باردا.

الخشاف السوري خشاف اكلة الخشاف السوري طريقة عمل الخشاف طريقة عمل خشاف رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بسبب الكلاب.. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا من فيروس جديد مُعدٍ

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

ترشيحاتنا

ياقوت: بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 8 مايو 2022 |فيديو

هل ينخفض سعر الدولار والسلع بعد وديعة السعودية لمصر؟.. خطة النواب تجيب

الرئيس السيسي وزيلينسكي يتباحثان هاتفيًا مستجدات الأزمة الأوكرانية

تجاوزت 1340 دولارا.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ