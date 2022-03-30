الأرصاد تكشف توقعات الطقس خلال شهر رمضان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الأسبوعين الماضيين شهدت انخفاض في درجات الحرارة على غير العادة.

واضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة Etc، انه مع بداية هذا الأسبوع ارتفعت درجة الحرارة بشكل واضح وساعات النهار الطقس مع سطوع تام للأشعة الشمس وانخفاضها ليلا .

واوضحت إن البلاد ستواجه موجة حارة أول أسبوع بشهر رمضان، موضحة أن درجة الحرارة يوم السبت المقبل ستصل لـ ٣٦ درجة والصغرى ١٥.

وكشفت ان جنوب البلاد سيكون الجو شديد الحرارة وتصل الى 38 إلى 40 درجة أثناء ساعات النهار ويمكن تخفيف الملابس بشكل تدريجي مع وجود جاكت في ساعات الليل وبداية النهار تجنب للبرد.

وتابعت انه بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان من الممكن أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

https://youtu.be/_BxaZePXo-s