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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول أعشاب المورينجا؟

اعشاب  المورينجا
اعشاب  المورينجا

المورينجا أوليفيرا نبات موطنه شمال الهند ويمكن أن ينمو في أماكن استوائية وشبه استوائية أخرى ، مثل آسيا وأفريقيا، استخدم الطب الشعبي أوراق المورينجا  وأزهاره وبذوره وجذوره لقرون.

تم استخدام اعشاب  المورينجا  تقليديًا كعلاج لحالات مثل:

داء السكري

التهاب طويل الأمد

الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية

ألم المفاصل

صحة القلب

سرطان

ما هي فوائد اعشاب المورينجا 

المورينجا لديها العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، تحتوي الأوراق على 7 أضعاف فيتامين C من البرتقال و 15 مرة أكثر من البوتاسيوم في الموز، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين والحديد والأحماض الأمينية التي تساعد جسمك على الشفاء وبناء العضلات، وفقا لما جاء في موقع webmd.

مليئة بمضادات الأكسدة ، والمواد التي يمكن أن تحمي الخلايا من التلف وقد تعزز جهاز المناعة لديك، هناك بعض الأدلة على أن بعض مضادات الأكسدة هذه يمكنها أيضًا خفض ضغط الدم وتقليل الدهون في الدم والجسم.

استخدامات اعشاب  المورينجا 

استخدم الكثير من الأبحاث حول المورينجا الحيوانات كمواضيع للاختبار، لا نعرف ما إذا كانت النتائج ستكون هي نفسها مع البشر، يعمل الباحثون على اكتشاف كيفية تأثير مقتطفات هذه الشجرة على الأشخاص بالضبط ، لكن الدراسات المبكرة تظهر أنها قد تساعد في:

التهاب المفاصل الروماتويدي: قد يقلل مستخلص أوراق المورينجا من تورم السوائل والاحمرار والألم.

داء السكري: أظهرت العديد من الدراسات المبكرة أن البروتينات الشبيهة بالأنسولين الموجودة في المورينغا قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، قد تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأوراق الجسم على معالجة السكر بشكل أفضل ، وقد تؤثر على كيفية إفراز الجسم للأنسولين.

السرطان: في الاختبارات المعملية ، أدت مستخلصات الأوراق إلى إبطاء نمو خلايا سرطان البنكرياس وساعدت العلاج الكيميائي على العمل بشكل أفضل، تظهر دراسات معملية أخرى أن أوراق ولحاء وجذور المورينغا جميعها لها تأثيرات مضادة للسرطان قد تؤدي إلى عقاقير جديدة.

الذاكرة: يعتقد بعض الخبراء أن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الأخرى المعززة للصحة قد تعالج الإجهاد والالتهابات في الدماغ.

يحاول العلماء أيضًا معرفة ما إذا كان يمكن أن يساعد في علاج :

الكوليسترول

التهاب المفاصل

ضغط دم مرتفع

تلف الكبد الناجم عن الأدوية

قرحة المعدة

أزمة

التئام الجروح

التهاب القولون التقرحي

إسهال

فقر دم

فقدان الوزن

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