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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاتح شهية من العطار.. أعشاب طبيعية

صدى البلد

قد يلجأ البعض إلى الأدوية لفتح الشهية، ولكن يمكنك أن تتبع بعض الوصفات الطبيعية اولا قبل الدواء.  

فبعض الأطعمة أن تؤخر الهضم وتنتج الغازات ، مما قد يؤدي إلى الشعور بـ "ثقل المعدة" وتقليل الشهية.

نوع من التوابل يسمى الأعشاب والتوابل يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وانتفاخ البطن وتحسين الشهية. يمكنهم أيضًا تحفيز إنتاج الصفراء لتسهيل هضم الدهون .

بعض أمثلة الأعشاب والتوابل الطاردة للريح: الشمر والنعناع والفلفل الأسود والكزبرة والنعناع والزنجبيل والقرفة

بالإضافة إلى المساعدة في تقليل الشعور بـ "ثقل المعدة" ، يمكن أن تساعد هذه الأعشاب والتوابل في جعل وجباتك أكثر جاذبية. عندما يكون لطعامك رائحة ومذاق لطيفين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز شهيتك .

المقويات المر هي نوع آخر من أنواع تحضير الأعشاب ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الشهية عن طريق تحفيز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي. من أمثلة المقويات المرّة الجنطيانا والشوك المبارك والقرنطور.

يمكنك إدخال بعض هذه الأعشاب أو التوابل أو المرارة في نظامك الغذائي عن طريق الطهي بها ، أو يمكنك تناولها على شكل شاي أو صبغات.

يميل الأشخاص الذين يعانون من ضعف الشهية إلى تناول سعرات حرارية فارغة مثل الحلوى ورقائق البطاطس والآيس كريم والمخبوزات لزيادة الوزن .

على الرغم من أن هذه الأنواع من الأطعمة قد تبدو فاتحة للشهية وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية ، إلا أنها فكرة سيئة لأنها توفر القليل جدًا من العناصر الغذائية.

بدلاً من ذلك ، ركز على الأطعمة التي تمدك بالسعرات الحرارية ومجموعة واسعة من العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون الصحية.

على سبيل المثال ، بدلاً من الآيس كريم للحلوى ، يمكنك تناول كوب واحد من الزبادي اليوناني العادي. أضف بعض التوت والقرفة للحلاوة.

وبالمثل ، إذا كنت ترغب في تناول البيتزا ، يمكنك صنعها بنفسك وإضافة المزيد من الخضار وبعض البروتينات للحصول على مغذيات إضافية.

هناك طريقة أخرى لزيادة شهيتك والتأكد من تناولك ما يكفي من الطعام خلال اليوم وهي إضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى وجباتك.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في طهي الأطعمة بمكونات كثيفة السعرات الحرارية مثل الزبدة وزبدة المكسرات وزيت الزيتون أو الحليب كامل الدسم.

اعشاب طبيعية شهية فاتح شهية من العطار فاتح شهية الشهية

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