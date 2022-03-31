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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وائل جمعة بعد استقالته: شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي.. شاهد

صدى البلد

وجه الكابتن وائل جمعة، رسالة للجهاز الفني و للجهاز المعاون و  للجهاز الإداري بعد إعلانه استقالته من منتخب مصر ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

 

وكتب وائل جمعة “ شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي استفدت منه كتير في فترة وجيزة واتمني انه يستمر مع منتخبنا سنوات كتير للاستفادة مما يملكه من علم وخبره ..شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق ليهم ان شاء الله ”.

 

وتابع: “وشكر كبير للجهاز الإداري علي العمل والاجتهاد والمساندة والشكر الأكبر للجهاز الطبي المساعد اللي بذل جهد كبير  جدا مع الفريق وانا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبة.. شكرا ليكم جميعا”.

 

واختتم جمعة “مع دوام التوفيق للكرة المصرية ودائما علم بلدنا مصر في السماء ”.

 

وكان منتخب مصر فشل في حجز تذكرة الصعود لكأس العالم بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

مصر منتخب مصر كأس العالم وائل جمعة

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