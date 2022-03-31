عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فعلوا كل ما في وسعهم.. المحمدي يدافع عن صلاح ولاعبي المنتخب.. شاهد

صدى البلد

دافع أحمد المحمدى ،  لاعب منتخب مصر السابق ، عن لاعبى منتخب مصر ، وعلى رأسهم محمد صلاح ، بعد خسارتهم أمس أمام منتخب السنغال،بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

 

وكتب  المحمدى عبر تويتر "صلاح والجميع فى المنتخب الوطنى فعلوا كل ما فى وسعهم ولكن هذه هى كرة القدم، لكن الطريقة التى ينتقدها بها بعض الناس ليست عادلة، سوف يعود ويتألق مرة أخرى".

 

وكان منتخب مصر فشل في حجز تذكرة الصعود لكأس العالم بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

 

صلاح مصر منتخب مصر محمد صلاح احمد المحمدي المنتخب الوطني كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بـ إعلان من الصحة|مكافحة كورونا: الحصول على الجرعة الثالثة شرط السفر ..فيديو

ترشيحاتنا

احتراما لقدسية الشهر.. لورديانا تعلن التوقف عن الرقص في رمضان

زيلينسكي: لا أصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بأوكرانيا

سيف زاهر: كيروش مكمل مع منتخب مصر

تقارير إيطالية تعلن إمكانية استبعاد منتخب إيران من كأس العالم قطر 2022

سرقة عملات مشفرة قيمتها 600 مليون دولار من لعبة شطرنج شهيرة

ما هي فوائد الصلاة على النبي؟ .. 5 أمور يغفلها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ