فعلوا كل ما في وسعهم.. المحمدي يدافع عن صلاح ولاعبي المنتخب.. شاهد

دافع أحمد المحمدى ، لاعب منتخب مصر السابق ، عن لاعبى منتخب مصر ، وعلى رأسهم محمد صلاح ، بعد خسارتهم أمس أمام منتخب السنغال،بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

وكتب المحمدى عبر تويتر "صلاح والجميع فى المنتخب الوطنى فعلوا كل ما فى وسعهم ولكن هذه هى كرة القدم، لكن الطريقة التى ينتقدها بها بعض الناس ليست عادلة، سوف يعود ويتألق مرة أخرى".

وكان منتخب مصر فشل في حجز تذكرة الصعود لكأس العالم بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.