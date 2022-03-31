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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوسكار: طلبنا من ويل سميث مغادرة الحفل بعد اعتدائه على كريس روك

ويل سميث في حفل الأوسكار
ويل سميث في حفل الأوسكار

عقدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار اجتماعا طارئا منذ قليل، لمناقشة أزمة اعتداء ويل سميث على كريس روك في النسخة 94 للحدث السنوي الكبير. 

 

وفي بيان صادر عن الأكاديمية منذ قليل، تأكد أن ويل سميث سيواجه عقوبات على ما قام به بحق زميله كريس روك، قد تصل إلى طرده أو وقف التعامل معه مستقبلا. 

 

بيان أكاديمية الأوسكار أدان للغاية فعلة ويل سميث التي اعتذر عنها فيما بعد، مشيرا إلى أنه انتهك كل معايير السلوك المقبول من خلال السلوك المسيء والمهدد والإضرار بنزاهة الأكاديمية. 

 

ويل سميث الذي حصل على جائزة الأوسكار في نفس الحفل محل الواقعة، كأحسن ممثل عن دوره في فيلم King Richard أمامه الآن 15 يوما حتى يتم التصويت على العقوبة النهائية للفعلة التي ارتكبها، ومنحه الفرصة لتقديم رد مكتوب.

 

من المقرر أن يعقد اجتماع الأكاديمية النهائي يوم 18 أبريل، لإعلان الإجراء التأديبي بحق ويل سميث. 

وإحدى المعلومات البارزة التي كشفت عنها الأكاديمية اليوم، أنه طلب من ويل سميث مغادرة مسرح دولبي فور وقوع الحادث لكنه رفض، حيث كان هذا الأمر محل جدل كبير خلال اليومين الماضيين عن سبب استمرار تواجده بعد ما قام به. 

وقدمت الأكاديمية اعتذارا رسميا إلى كريس روك والمرشحين الآخرين الذين حضروا الحفل، والمشاهدين في المنزل، ولكل من شاهد هذه الفعلة، وشكرته على صموده في تلك الحظة وعدم اتخاذ أي رد فعل عنيف في المقابل. 

ويل سميث كريس روك الأوسكار أزمة ويل سميث Arts Entertainment

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