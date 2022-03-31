حسن الرداد يهنئ زوجته إيمي سمير غانم بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان حسن الرداد ، زوجته الفنانة ايمى سمير غانم ، بـ عيد ميلادها ، ونشر صورة لها عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق حسن الرداد " إلى زوجتي ، أعز أصدقائي وحبيبتي إيمي.

أعلم أن هذا العام سيعيد ابتسامتك الجميلة إلى وجهك المشرق إن شاء الله.

عيد ميلاد سعيد لك يا ♥️ ".

يشارك النجم حسن الرداد، فى الماراثون الرمضانى 2022 بمسلسل “بابلو”، الذى يعرض فقط وحصريا على شاشة قناة “المحور”.

ويجسد النجم حسن الرداد شخصية الشاب "سيد بابلو" والذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية ، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، ودائمًا ما تثير الجدل حين طرحها.

مسلسل بابلو

ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب النجم حسن الرداد منهم الفنانة أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، ومصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والعمل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي

مسلسل "بابلو" يسجل التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، بعد مسلسل "شاهد عيان" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته هنا شيحة وبسمة ومحمد لطفى ووليد فواز.

وفيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته مى عمر وشيرين رضا وفتحى عبد الوهاب.