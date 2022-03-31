رشا مهدى توجه رسالة لجمهورها: الحياة مش دايما هتدينا اللي عاوزينه

وجهت الفنانة رشا مهدى رسالة لـ متابعيها عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

وكتبت رشا مهدى “ الحياة مش دايما هتدينا اللي عاوزينه و أحيانا هتوقعنا .. قوم تاني و عافر تاني هتوصل أكيد في يوم عشان الحياة مبتهزمش اللي عنده إصرار ”.

و يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" الذي يُعرض على شاشة قناة "الحياة".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كلا من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.