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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دراما رمضان 2022.. مسلسل العائدون يتناول خطة إعادة تدوير الإرهاب

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

يترقب صناع مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، عرض أولى حلقات المسلسل مع انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، والذي ينافس فيه 24 مسلسل، عبر مختلف القنوات الفضائية.

 

برومو مسلسل العائدون 

طرح مؤخرًا البرومو الأول لـ مسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 علي مجموعة قنوات dmcوقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون امير كرارة وامينة خليل ومحمود عبد المغني

أفيشات مسلسل العائدون 

طرح الفنان أمير كرارة البوستر الرسمى لـ مسلسل العائدون، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وعلق أمير كرارة قائلا: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”.

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

أمير كرارة - مسلسل العائدون

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وطرحت عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال، وهم أمير كرارة وأمينة خليل وهانى رمزي الذى سوف يكون مفاجأة العمل، حيث يقدم دورا بعيداً عن الكوميديا.

وكان باهر دويدار، مؤلف  مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض  رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده  لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

وأضاف دويدار، في مداخلة هاتفية  خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "المسلسل يتناول  فكرة "العائدون" من منطلق الإرهاب  من الأوكار   التي  كانت قد صممت لملذات آمنة للإرهاب"، كاشفاً أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين 2018-2020 وهي فترة حديثة جداً، وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات".

ولفت إلى أن العنوان الرئيسي للعمل وفكرته تدور حول فكرة إعادة تدوير الإرهاب، قائلاً: "ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية، وكيف تعاملت معه، وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم".

وتابع: "مصر كانت عندها رؤية استباقية وحققت تقدما كبيرا مقارنة بدول مختلفة من العالم"، كاشفاً أن ملفات المخابرات العامة تمثل جزءا كبيرا من الأحداث، ولكن نظراً لحداثة ما يتناوله  المسلسل في الفترة الزمنية تم الاعتماد على مصادر مكملة عبر فريق دراسة وباحثين محترفين وتم إكمال  الصورة من أكثر من جهة".

واختتم حديثه قائلا: “طبيعة المسلسل فيه سفر كثير وده كان من ضمن التحديات، حيث جرى التصوير في أوروبا والأردن، والأحداث تدور في أربعة أو خمس دول، وبالتالي السفر كان كثيرا جداً”.

أمينة خليل - مسلسل العائدون 

أحداث مسلسل العائدون 

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون 

ويشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من  أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc  -  منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة الى منصة شاهد “عربياً”. 

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