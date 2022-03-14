محمود عبدالمغنى يكشف عن شخصيته فى مسلسل العائدون .. شاهد

كشف الفنان محمود عبدالمغنى ، عن شخصيته “ نبيل الناجى ” فى مسلسل العائدون ، ونشر بوستر المسلسل عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”.

وكتب محمود عبدالمغنى “ العائدون رمضان٢٠٢٢ نبيل الناجى من الشخصيات إلى كان نفسي اعملها من زمان إن شاءالله يعجبكم. رمضان كريم #هجمة_مرتدة #العائدون ”.



العائدون" تأليف باهر دويداروإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.