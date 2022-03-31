أول تعليق من كريس روك بعد صفعة ويل سميث بالأوسكار: "هذا هراء"

كسر الممثل الأميركي الكوميدي، كريس روك، صمته بعد 3 أيام من واقعة صفعة النجم العالمي ويل سميث له على مسرح توزيع جوائز الأوسكار 2022.

وفي أول تعليق له، تحدث كريس روك علانية للمرة الأولى عن الواقعة في عرض كوميدي حسب موقع «variety» الإخباري.

وكرر «روك»، الكلمتين التلقائيتين اللتين قالهما تعبيرا عن دهشته فور الصفعة: «أوه، وأوك» في بداية عرض كوميدي بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، مساء الأربعاء.



واستقبل الجمهور روك البالغ من العمر، 57 عاما، بتصفيق حار استمر لمدة دقيقتين ليقاطع الممثل الكوميدي التصفيق، معلقاً: «دعوني أقدم عرضي».

تعليق كريس روك على صفع ويل سميث

وتطرق بها كريس روك إلى حادثة الصفع، موضحاً: «ليس لدي الكثير لكي أقوله عما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (وقت الحادثة)، إذا جئتم إلى هنا لسماع شيء عن ذلك، فلدي عرض كتبته قبل هذه العطلة».

وأضاف الممثل الكوميدي أنه لا يزال يفكر في حادثة الصفعة، لذلك سيتحدث في وقت ما عن هذا الهراء، وسيكون الأمر جاداً ومضحكاً.

وفي وقت سابق، اعتذر الممثل الأمريكي، ويل سميث، لزميله الممثل كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، بعد صفعه على وجهه على مسرح الأوسكار.

وقال ويل سميث في بيان، أول أمس الثلاثاء: «العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا (زوجتي) الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا».

وتابع «سميث»: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس، كنت غيرمحظوظ ومخطئا، و أشعر بالحرج فأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه، ولا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».

وواصل النجم العالمي: «أود أيضاً أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم،و أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان حفلة رائعة لنا جميعاً».