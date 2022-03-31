عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل عرضه في رمضان .. تفاصيل مسلسل "فاتن أمل حربي"

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

كشف برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، تفاصيل مسلسل "فاتن أمل حربي" المقرر عرضه حصريًا على الشاشة خلال شهر رمضان. 

هالة صدقي: أنا ضيفة شرف في مسلسل فاتن أمل حربي.. شاهد

محمد الشرنوبي: دوري بمسلسل فاتن أمل حربي جديد وقريب لقلبي.. فيديو


قالت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة إلى البرنامج، إن المسلسل به أحداث كثيرة ومختلفة كما أنه يناقش قضية مهمة جدًا، كما أنها تظهر كضيفة شرف وليس دور رئيسي في المسلسل، مشيرةً إلى أن مشاركتها هذا العمل الفني من أجل تقديم رسالة مهمة لتغيير بعض السلوكيات بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بضرورة تغيير القوانين الموجودة بمصر منذ مئات السنين.
 


كما رأت الفنانة أن الإنسان من الممكن أحيانًا أن لا يشعر أنه في مشكلة، ولكن عند رؤيتها مجسدة أمامه فقد تفرق في حياته، متمنية أن يغير المسلسل من السلوكيات السلبية في المجتمع المصري.
من جهته، قال الفنان خالد سرحان، في مداخلة إن المسلسل يناقش قانون الأحوال الشخصية في المجتمع المصري، حيث يأتي المسلسل لصالح المجتمع والسيدات بشكل خاص. 


أوضح الفنان أن العدالة معصوبة العينين وليس لها اتجاه لهذا أو لذاك، ولكن الموضوع كبير جدا للقضية التي يتناولها المسلسل وتتعلق بقانون الأحوال الشخصية. 
 


أما الفنان محمد الشرنوبي فأبدى سعادته بمشاركته في "فاتن أمل حربي" خاصةً وأن الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل.
أردف الفنان: الدور مهم جدًا ويا رب نقدر نغير حاجة في المجتمع، وأنا بحب أشتغل أدوار قريبة لقلبي وهذا العمل الثامن لي مع العدل جروب، وأتمنى الناس تنبسط بالعمل".
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء. 
 

فاتن أمل حربي من مصر cbc رمضان الفنان خالد سرحان الشرنوبي محمد الشرنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تداول فيديو..ضبط المعتدي على زوجته بالطالبية واصطحابها عنوة من منزل العائلة

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس أيمن منصور ندا سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف إعلاميين

بزيادة 13%.. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي

ترشيحاتنا

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الابتدائية

العقوبات الغربية على الروبل الروسي "فنكوش" .. تفاصيل

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بحلول شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان.. الحكومة لا تنسى محمودي الدخل في قرى الجمهورية

الكرملين يصدر مرسوما يسمح بشراء الغاز بالعملات الأجنبية

القوات الروسية تنسحب من بعض النقاط قرب العاصمة الأوكرانية كييف

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

منى عراقي تبكي على الهواء: والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء |“فيديوجراف”

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ