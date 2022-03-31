قبل عرضه في رمضان .. تفاصيل مسلسل "فاتن أمل حربي"

كشف برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، تفاصيل مسلسل "فاتن أمل حربي" المقرر عرضه حصريًا على الشاشة خلال شهر رمضان.



قالت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة إلى البرنامج، إن المسلسل به أحداث كثيرة ومختلفة كما أنه يناقش قضية مهمة جدًا، كما أنها تظهر كضيفة شرف وليس دور رئيسي في المسلسل، مشيرةً إلى أن مشاركتها هذا العمل الفني من أجل تقديم رسالة مهمة لتغيير بعض السلوكيات بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بضرورة تغيير القوانين الموجودة بمصر منذ مئات السنين.





كما رأت الفنانة أن الإنسان من الممكن أحيانًا أن لا يشعر أنه في مشكلة، ولكن عند رؤيتها مجسدة أمامه فقد تفرق في حياته، متمنية أن يغير المسلسل من السلوكيات السلبية في المجتمع المصري.

من جهته، قال الفنان خالد سرحان، في مداخلة إن المسلسل يناقش قانون الأحوال الشخصية في المجتمع المصري، حيث يأتي المسلسل لصالح المجتمع والسيدات بشكل خاص.



أوضح الفنان أن العدالة معصوبة العينين وليس لها اتجاه لهذا أو لذاك، ولكن الموضوع كبير جدا للقضية التي يتناولها المسلسل وتتعلق بقانون الأحوال الشخصية.





أما الفنان محمد الشرنوبي فأبدى سعادته بمشاركته في "فاتن أمل حربي" خاصةً وأن الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل.

أردف الفنان: الدور مهم جدًا ويا رب نقدر نغير حاجة في المجتمع، وأنا بحب أشتغل أدوار قريبة لقلبي وهذا العمل الثامن لي مع العدل جروب، وأتمنى الناس تنبسط بالعمل".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

