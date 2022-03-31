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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشكل لجنة برئاسة طارق الشناوي لتقييم مسلسلات رمضان

دراما رمضان
دراما رمضان

أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتي ترأسها الدكتورة نيڤين مسعد، ويتولى رئاسة لجنة الدراما في تشكيلها الجديد الناقد طارق الشناوي وتضم الفنانة لبنى عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين،والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والنقّاد ماجدة موريس وسيد محمود وعلا الشافعي وأندرو محسن.

وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد أن اللجنة سوف تقوم بمتابعة الأعمال الدرامية وتقييمها لدراسة مدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس القومى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبا أو إيجابيا ومدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان .

وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.

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