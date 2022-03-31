عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الأقصر: ضبط 1740 كجم دقيق بلدي في حملة على المخابز بإسنا

صدى البلد

 

 قامت إدارة تموين إسنا بجنوب الأقصر بالاشتراك مع مركز شرطة إسنا ومساعد مدير أمن الأقصر بحملة مكبرة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الدورية على ‏الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع ومواجهة أي ممارسات احتكارية من جانب ‏بعض التجار، وبناء على تعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر،

اليوم.. انطلاق مؤتمر «قادرون باختلاف» في قصر ثقافة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الألسن


وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم صاحبه بإعادة تعبئة الدقيق البلدي المخصص للمخابز والمحظور تداوله بالأسواق داخل عبوات مخصصة للمستودعات البلدية وتم التحفظ على 48 جوال دقيق بلدي زنة الجوال الواحد 30كجم و6 اجولة دقيق مخصص للمخابز البلدية زنة الجوال 50كجم وماكينة حياكه و ميزان رقمي
و 28 شيكارة مخابز فارغة مستخدمة من قبل و 25 شيكارة فارغة مخصصة للمستودعات لم تستخدم من قبل
 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر القضائي رقم 7761 جنح إسنا ضد المتهم (ب-ا-ب) وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأقصر محافظ الأقصر النيابة العامة حملة مكبرة جنوب الاقصر البلدية اسنا وكيل وزارة التموين تموين الاقصر وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

بزيادة 13%.. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

مرتضى منصور: إعارة 5 لاعبين من الزمالك مقابل 13 مليون جنيه

ترشيحاتنا

حملت توقيعًا لغير رجائي عطية|إحالة مدير إدارة الكارنيهات بـ المحامين إلى التحقيق

بمناسبة العيد القومي |الجيزة.. الثروة الزراعية في أرض الأهرامات والنيل| انفوجراف

عاشرها بطريقة محرمة فقطعته.. السجن 15 سنة لقاتلة زوجها في إمبابة

بعد ضياع حلم المونديال .. الإقالات تضرب صفوف المنتخبات والاتحادات الأفريقية

مصر حاضرة بقوة في الملفات العربية والأفريقية والدولية.. ماذا بجعبة القاهرة؟

لأول مرة..صنع منقار لطائر البوقير بعد إصابته بسرطان في أمريكا..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

اعتزل بسببه بروس ويلس.. ما هو مرض السكتة الكلامية؟ |فيديوجراف

تحذيرات قوية .. هذه المناطق تتأثر بعاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ