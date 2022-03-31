تموين الأقصر: ضبط 1740 كجم دقيق بلدي في حملة على المخابز بإسنا

قامت إدارة تموين إسنا بجنوب الأقصر بالاشتراك مع مركز شرطة إسنا ومساعد مدير أمن الأقصر بحملة مكبرة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الدورية على ‏الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع ومواجهة أي ممارسات احتكارية من جانب ‏بعض التجار، وبناء على تعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر،



وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم صاحبه بإعادة تعبئة الدقيق البلدي المخصص للمخابز والمحظور تداوله بالأسواق داخل عبوات مخصصة للمستودعات البلدية وتم التحفظ على 48 جوال دقيق بلدي زنة الجوال الواحد 30كجم و6 اجولة دقيق مخصص للمخابز البلدية زنة الجوال 50كجم وماكينة حياكه و ميزان رقمي

و 28 شيكارة مخابز فارغة مستخدمة من قبل و 25 شيكارة فارغة مخصصة للمستودعات لم تستخدم من قبل



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر القضائي رقم 7761 جنح إسنا ضد المتهم (ب-ا-ب) وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.