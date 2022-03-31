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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الألسن

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الألسن

شهد  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل تنصيب اتحاد طلاب الألسن.  

وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبي، عميد الكلية، والدكتورة ليلة يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح ابو الحسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب.

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وهنأ رئيس الجامعة، اتحاد الطلاب بالكلية  لفوزهم في الانتخابات الطلابية وكسبهم ثقة زملائهم، وأوصى الطلاب بإدراك مسؤوليتهم نحو زملائهم موجهًا بضرورة تفعيل كافة الأنشطة الطلابية ورصد أية مشكلات وعرض الاقتراحات ومناقشتها مع رئيس الجامعة، باعتبار أعضاء الاتحاد هم همزة الوصل بين زملائهم الطلاب ورئيس الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للأستاذ الدكتور محمود النوبي، عميد الكلية؛ لجهوده التي يبذلها للنهوض بالكلية؛ مشيدًا بآدائه منذ فترة توليه عمادة الكلية، مثمنًا جهود وتعاون قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس في تنفيذ الأنشطة والفاعليات التي تسهم في تنمية ودعم الخطة التعليمية داخل كلية الألسن.

وأشاد  الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجهود اتحاد طلاب كلية الألسن، مشيرًا إلى دعم الجامعة وتسخير امكاناتها للطلاب للنهوض بالجامعة في شتى المجالات.

كما وجه عميد الكلية  الدكتور محمود النوبي، الشكر لرئيس الجامعة على استجابته لتنفيذ مظلة الكلية، للاستفادة منها في تنفيذ الأنشطة والفاعليات، ولدعمه الدائم للكلية وطلابها.

وقدم طلاب الأقسام المختلفة بالكلية فقرات منوعة خلال الحفل شملت تقديم مسرحية من جانب قسم اللغة الصينية، وأغاني باللغة الإنجليزية، كما قدم طلاب اللغة الفرنسية أسكتشًا، وقدم طلاب القسم الإيطالي أوبريت ريا وسكينة.

وفي ختام الفاعليات؛ جرت مراسم تنصيب اتحاد طلاب الكلية، فيما كرم رئيس الجامعة منسقي الأنشطة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك تكريم المشاركين في تنظيم كافة الأنشطة على مدار العام الدراسي بالكلية، وتكريم الموظفين والإداريين المتميزين بالكلية.

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