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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لقاتل والده في التجمع الخامس

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المتهم بقتل والده بعصا خشبية، في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "سيف" 27 عامًا، ضرب والده المجني عليه "نصر.ن"، بأن أمسك عصا خشبية وانهال عليه ضرباً، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير للصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية" بدون ضرورة لإحرازها، وبسؤال المتهم عن التهمة الموجهه إليه، قرر أنه لا يعلم ما حدث حينها ولم يرى والده إلا في المستشفى بعد الواقعة.

قالت بسمة، شقيقة سيف المتهم بقتل والده بـ"عصا خشبية"، إن يوم الواقعة كان والدها قادما من عمله وكان شقيقها مع باقي أشقائهم في منزلهم، متابعة أن والدها اتصل بهم هاتفيا ونهرهم وصعد المنزل وبحوزته "عصا خشبية".

جنايات القاهرة السجن المشدد قتل والده اخبار الحوادث التجمع الخامس

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