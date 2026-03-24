اليوم.. انطلاق الدور ربع النهائي لدوري السوبر لسيدات السلة

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر للسيدات لكرة السلة موسم 2025-2026.

ويشهد ربع نهائي دوري السوبر لسيدات كرة السلة مشاركة 8 فرق، وهي: الأهلي، سبورتنج، البنك الأهلي، مصر للتأمين، الصيد الجزيرة، هليوبوليس، وسموحة، على أن تُقام المنافسات بنظام Best Of 3، حيث يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي، فيما يواجه سبورتنج فريق مصر للتأمين، كما يلعب الصيد مع هليوبوليس، ويواجه الجزيرة نظيره سموحة، على أن تُقام جميع المباريات في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتُقام المباراة الثانية يوم السبت 28 من الشهر ذاته، على أن تُلعب المباراة الثالثة الفاصلة في حال التعادل يوم الثلاثاء 31 من الشهر الجاري.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.