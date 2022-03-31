البرازيل في الصدارة والسنغال ثالثا.. ننشر تصنيف قرعة كأس العالم 2022

عاد منتخب البرازيل من جديد لصدارة التصنيف الشهري الذي يصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد خمس سنوات من هبوطها من تلك المرتبة.

البرازيل تفوز علي تشيلي وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية

وفاز البرازيل علي تشيلي وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 برباعية نظيفة في كل مباراة، مما منحه تجاوز بلجيكا التي كانت في المركز الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية لكنها فشلت في الفوز على جمهورية أيرلندا في 26 مارس وتعادلت معها 2-2 في مباراة ودية.

وبالتالي، يشكل جدول مارس 2022 فصلاً جديداً في تاريخ التصنيف، ولكن الأهم من ذلك هو أنه سيستخدم في حسابات القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022 التي ستجري غداً.

وضم التصنيف الأول التي ستجري علي أساسه قرعة الغد كل من قطر (البلد المضيف)، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال

التصنيف الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروجواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا

التصنيف الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس

التصنيف الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، المملكة العربية السعودية، غانا، الفائز في الملحق القاري 1، الفائز في الملحق القاري 2، الفائز في الملحق الأوروبي.

بلجيكا (المركز الثاني، -1) هي الآن في المرتبة الثانية، متقدمة على فرنسا (المركز الثالث) التي لم يتغير ترتيبها.

وخلف هذه المراكز الثلاثة الأولى تأتي الأرجنتين (4) وإنجلترا (5) وإسبانيا (7) والبرتغال (8) كأفضل المنتخبات التالية فيما يتعلق بالقرعة، آخذين في الاعتبار أن إيطاليا (6) ستغيب عن البطولة بعد هزيمتها في الدور نصف النهائي من الملحق.