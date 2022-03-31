مع حلول شهر رمضان.. الحكومة لا تنسى محمودي الدخل في قرى الجمهورية

لا تغفل الحكومة يوما عن المواطنين محدودي الدخل، ومع الدخول في شهر رمضان الكريم تقوم الدولة بزيادة دعمها للمواطن والمناطق الأشد فقرا في جميع أنحاء الجمهورية، وتوجه الدولة جميع مؤسساتها والوزرات المعنية بالتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير المواد الغذائية وطرحها بمنافذ البيع المخصصة لها التابعة لـ وزارة التموين والداخلية والجيش "منافذ أمان، وأهلا رمضان" بأسعار أقل من السوق للسيطرة على الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" كيف دعمت الدولة ومؤسساتها المواطنين محدودي الدخل مع دخول شهر رمضان الكريم..

توزيع مليون كرتونة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم مبادرة حياة كريمة بدعم المواطنين الأكثر احتياجا عن طريق توفير العديد من الشاحنات الغذائية، يتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في القرى.

وكانت مؤسسة حياة كريمة أعلنت استكمال قوافلها من خلال إطلاق قوافل (وصل الخير) للمساعدات الغذائية بجميع المحافظات، ضمن حملة "المليون كرتونة"، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب شهر رمضان.

ويأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

كما يأتي ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

ويوجد داخل الكرتونة جميع أنواع السلع، وتتكون من 20 كيلو ويوجد بها كافة السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز وغيرها من المنتجات الأخرى.

ويتم توزيع كرتونات رمضان على جميع محافظات الجمهورية حتى المحافظات الحدودية منها مثل سيوة وحلايب وشلاتين والوادي الجديد وسانت كاترين.

توفير السلع الأساسية في الأسواق

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة متابعة مدى توافر الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، وذلك مع حلول شهر رمضان المعظم، مع التركيز على المواد الأساسية التي يشتريها المواطنون في الشهر الكريم.

وشدد الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة أيضا بقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ومن ناحية دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وجه الرئيس بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، إضافة إلى ضرورة توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، من أجل المواطن.

مليون شنطة وكرتونة رمضان

اتفقت وزارتا الأوقاف والتموين على تجهيز 500 ألف شنطة رمضان تدعمها الأوقاف لتوزيعها على المستحقين، بالإضافة إلى توزيع 800 ألف كيلو لحوم، منها 500 ألف كيلو جرام خلال شهر رمضان.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية، خلال الإعلان عن التجهيزات لتوزيع كرتونة رمضان، إن الأسواق تخضع للرقابة في ظل تشديد الحملات على جميع المنافذ، من أجل ردع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع، مشيرا إلى أنه اعتباراً من اليوم تبدأ مبادرة "كلنا واحد"، في 996 منفذاً، بطرح المنتجات بأسعار مخفضة.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتوزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية مجانية على المناطق أكثر احتياجاً.

1.2 مليون كرتونة إضافية

وكانت قد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباح، عن تجهيز 1.2 مليون شنطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يتم توزيعها بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن، لافتة إلى أن هناك تبادلا لقاعدة بيانات الأسر، لتفادي تكرار حصول الأسرة الواحدة على شنط من أكثر من جهة.

وأضافت أن هناك اهتماماً بتوزيع الكوبونات على المرأة المعيلة مع قرب حلول شهر رمضان.

متوسط أسعار المنتجات الغذائية

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة عن متوسط أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق من الخضراوات والفاكهة والبقوليات والحاصلات الزراعية والأسماك واللحوم، فقد أصدرت غرفة القاهرة التجارية، قائمة أسعار استرشاديه لأسعار السلع، كالتالي:

المكرونة من 8.5 حتى 11 جنيها

الدقيق من 8.5 حتى 10 جنيهات

الأرز من 8.5 حتى 10 جنيهات

الفول من 20 حتى 24 جنيها

العدس من 20 حتى 24 جنيها

السكر من 10 حتى 12.5 جنيه

الشاي 19.50 حتى 21.75 جنيه

لحم بقري طازج من 95 حتى 115 جنيها

كبدة مستوردة من 35 حتى 70 جنيها

دجاج أبيض من 33 حتى 37 جنيها

سمك بلطي سوبر من 28 حتى 45 جنيها

زيت خليط من 25 حتى 27 جنيها

الطماطم بـ 2.5 حتى 6 جنيهات

البصل 2.75 حتى 5 جنيهات

البطاطس 3.75 حتى 6.5 جنيه

الفاصوليا 25 حتى 30 جنيها

البسلة 6.5 حتى 8.5 جنيه

حملات ضبط الأسعار

وكان جهاز حماية المستهلك، شن 140 حملة في 20 محافظة، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 1238 طن مواد غذائية، وتحرير 777 محضرا للمنشآت المخالفة.

وكشف جهاز حماية المستهلك، عن 7 طرق لتقديم الشكاوى، مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه في حالة عدم تمكن المواطنين من حل الشكوى وديا مع التاجر، فعليهم التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وأضاف: "في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية: