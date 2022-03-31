مسلسلات رمضان 2022.. اليسا تغني تتر مسلسل ظل السوري

تطل الفنانة اللبنانية إليسا على جمهورها في رمضان من خلال مسلسل "ظل" السوري، الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، حيث تغني إليسا أغنية تتر المسلسل والتي تحمل اسم "ضماير".

وتعاونت إليسا في الأغنية مع الشاعر أحمد مرزوق والملحن محمد رحيم والموزع عادل حقي، وهي من إنتاج شركة Craft Media لصاحبها المنتج حمدي بدر الذي تجمعه صداقه قوية مع اليسا .

وتعود إليسا لغناء تترات المسلسلات مرة أخرى، حيث أن تجاربها في هذا المجال قليلة نظراً لحرصها على تقديم تترات معينة لأعمال قوية وليس لمجرد التواجد على الساحة فقط، لذلك تختار أعمالها بعناية كبيرة.

مسلسل "ظل" هو مسلسل سوري، يقوم ببطولته مجموعة من أبرز الفنانين السوريين واللبنانين على رأسهم جمال سليمان، ويشاركه في بطولة المسلسل يوسف الخال، عبد المنعم عمايري، جيسي عبدو، كنده حنا، جهاد سعد، مي سحاب، بياريت قطريب، إيلي متري، أنجو ريحان، دارينا الجندي ووسام فارس، من تأليف الثلاثي سيف رضا حامد ومحمد إدريس وزهير الملا، وإخراج محمود كامل، وإنتاج جولد تاتش للإنتاج لصاحبها المنتج مفيد الرفاعي.