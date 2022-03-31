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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

“البحوث الإسلامية” يعلن أسماء المرشحين للابتعاث الخارجي خلال رمضان.. اضغط هنا

الازهر الشريف
الازهر الشريف

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم لشهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد انتهاء مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

 

ابتعاث شهر رمضان 


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في دول العالم المختلفة.


وأضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية؛ وعرض حقيقة الدين الإسلامي بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.


كما يمكن للمتقدمين التعرف على أسماءهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر والمتاح عبر الرابط الآتي: اضغط هنا 

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