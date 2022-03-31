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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة إلى الهند 2 مايو المقبل

مصر للطيران
مصر للطيران

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، أن "مصر للطيران وضعت خطة طموحة لتشغيل رحلاتها إلى المدن ذات معدلات الحركة المرتفعة وربطها بنقاط شبكة مصر للطيران. 

وقال عمرو أبوالعينين، إنه نظرًا لأهمية الربط بين القاهرة والهند فأنه تقرر استئناف رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة ومومباي إعتباراً من ٢ مايو المقبل بمعدل ٤ رحلات أسبوعياً بهدف تعزيز التواجد في السوق الأسيوية الهامة والتي تعد من الأسواق الهامة والحيوية والواعدة.

وأضاف أبوالعينين أنه من المخطط أن يتم تسيير رحلات مصر للطيران إلي مومباي بطراز البوينج B737-800 ، ويأتي استئناف تشغيل هذا الخط من منطلق الحرص على تعزيز شبكة خطوط مصر للطيران بالصورة التي تحقق استفادة المسافرين إلى القاهرة وإلى شبكة خطوط مصر للطيران عبر مطار القاهرة الحيوي.

في إطار الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية مصرللطيران في توسعة شبكة خطوطها الجوية ودعم الحركة السياحية من خلال العودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات إلى العديد من النقاط التى كانت قد توقفت قبل جائجة كورونا، والعمل علي زيادة حركة التبادل التجاري والإقتصادي بما يخدم توجهات الدولة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة ومومباي عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصرللطيران ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات ١٧١٧ داخل مصر.

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