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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية .. صور

شاهد أول SUV من لوتس
شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية

كشفت شركة لوتس عن اول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، وهي النسخة الجديدة كليًا التي تحمل اسم إليتيري، حيث تعتمد السيارة على حزمة من التقنيات الداخلية، إلى جانب مظهر رياضي خارجي، بالاضافة إلى تقنية الاداء الكهربائي.

شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية 

شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية

شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية 

ومن المفترض أن تدخل السيارة لوتس إليتيري مرحلة الانتاج خلال العام القادم 2023، حيث تتخذ الشركة منصعها بالصين وتحديدًا في ووهان، كنقطة لانطلاق تلك النسخة الرياضية، والتي سوف تعتمد على منظومة المحركات الكهربائية بقوة 600 حصانا.

شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية 

وتضم السيارة لوتس إليتيري تقنية الشحن السريع خلال 20 دقيقة وبقوة 350 كيلوواط، حيث دعمت ببطارية سعتها تزيد عن 100 كيلوواط/ساعة، مع مدى للسير يصل إلى 600 كيلومتر، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقارب الـ 3 ثوان.

شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية 

وتحتوي السيارة لوتس إليتيري على مصابيح امامية حادة المظهر تعمل بتقنية Matrix LED ، ومنظومة من الشبكات الهوائية المتعددة الفتحات، والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى سبويلر رياضي خلفي، وكاميرا بزاوية 360 درجة و حساسات LIDAR.

شاهد أول SUV من لوتس " إليتيري" ذات القدرات الكهربائية 

وتمتلك السيارة لوتس إليتيري شاشة OLED يبلغ قياسها 15.1 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي مكون من 15 مكبر صوتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 9 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، وشاحن لاسلكي، بينما ترتكز على عجلات رياضية قياسها 23 بوصة.

لوتس شركة لوتس إليتيري SUV السيارة لوتس إليتيري

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