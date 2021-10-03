لوتس تطرح سيارتها الخارقة اميرا 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط

كشفت شركة لوتس عن سيارتها الفارهة الرياضية الجديدة "أميرا" خلال أول عرض خاص لها نظمته في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، وتتميز سيارة لوتس أميرا بمواصفاتها الرياضية وتصميمها الفريد من نوعه والذي يجعلها واحدة من أكثر السيارات تفرداً وتميزاً في فئتها كما تعد أكثر سيارة نجاحاً تم انتاجها تحت اسم علامة لوتس التجارية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة لوتس، أن سيارة إميرا موديل 2022 ستكون آخر سيارة تنتجها تعمل بالبنزين.

وتأتي سيارة لوتس أميرا موديل 2022 في فئتها الأولى بمحرك V6 بسعة 3500 سي سي بقوة 400 حصان وعزم دوران يصل الي 317 نيوتن/متر وستوفر الفئة الأقل بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 360 حصان.

وعلى مستوى التجهيزات والمواصفات الداخلية، ستتوفر سيارة لوتس إميرا موديل 2022 بمقصورة أمامية رياضية وفاخرة وستتوفر علي شاشة عرض تعمل باللمس بقياس 10.2 بوصة تم وضعها في منتصف لوحة القيادة وشاشة عدادات رقمية من نوع TFT بقياس 12.3 بوصة بالإضافة لمنفذ شحن 12 فولت ومدخل USB وستدعم السيارة أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وعلي مستوى الهيكل والتصميم الخارجي، تتميز سيارة لوتس إميرا موديل 2022 بتصميم رياضي خفيف وأنيق مصنوع من الألمونيوم يعطى السيارة مرونة وقوة انطلاق أفضل كما يوفر تصميمها الخارجي ديناميكية وقدرة أفضل علي مقاومة ضغط الهواء أثناء الانطلاق.

ويبلغ سعر سيارة لوتس أميرا عالمياً حوالي 70 ألف دولار تقريباً.