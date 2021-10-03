عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تطرح سيارتها الخارقة اميرا 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط

سيارة لوتس إميرا
سيارة لوتس إميرا موديل 2022

كشفت شركة لوتس عن سيارتها الفارهة الرياضية الجديدة "أميرا" خلال أول عرض خاص لها نظمته في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، وتتميز سيارة لوتس أميرا بمواصفاتها الرياضية وتصميمها الفريد من نوعه والذي يجعلها واحدة من أكثر السيارات تفرداً وتميزاً في فئتها كما تعد أكثر سيارة نجاحاً تم انتاجها تحت اسم علامة لوتس التجارية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة لوتس، أن سيارة إميرا موديل 2022 ستكون آخر سيارة تنتجها تعمل بالبنزين.

 

وتأتي سيارة لوتس أميرا موديل 2022 في فئتها الأولى بمحرك V6 بسعة 3500 سي سي بقوة 400 حصان وعزم دوران يصل الي 317 نيوتن/متر وستوفر الفئة الأقل بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 360 حصان.

وعلى مستوى التجهيزات والمواصفات الداخلية، ستتوفر سيارة لوتس إميرا موديل 2022 بمقصورة أمامية رياضية وفاخرة وستتوفر علي شاشة عرض تعمل باللمس بقياس 10.2 بوصة تم وضعها في منتصف لوحة القيادة وشاشة عدادات رقمية من نوع TFT بقياس 12.3 بوصة بالإضافة لمنفذ شحن 12 فولت ومدخل USB وستدعم السيارة أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وعلي مستوى الهيكل والتصميم الخارجي، تتميز سيارة لوتس إميرا موديل 2022 بتصميم رياضي خفيف وأنيق مصنوع من الألمونيوم يعطى السيارة مرونة وقوة انطلاق أفضل كما يوفر تصميمها الخارجي ديناميكية وقدرة أفضل علي مقاومة ضغط الهواء أثناء الانطلاق.

ويبلغ سعر سيارة لوتس أميرا عالمياً حوالي 70 ألف دولار تقريباً.

مملكة البحرين سيارات موديل 2022 شركة لوتس شرق الاوسط سيارتها الفارهه لوتس إميرا إميرا موديل 2022 سيارة إميرا

موضوعات متعلقة

مكلارين تعيد إحياء سيارتها الخارقة 720S بإصدار محدود

اكيورا تشوق الجمهور لـ انتيجرا 2023 .. فيديو

بتعديلات مشوقة .. مواصفات شيفروليه سوبر بان 2022 الجديدة

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية أودي E-TRON موديل 2022 .. صور

داسيا داستر موديل 2021 تتحول لسيارة سباق

بعد تعديلات Manhart.. تعرف على مواصفات مرسيدس 800 AMG ER ..صور

واحدة من أسرع سيارات مرسيدس .. AMG GT BLACK سيريس 2021

بسعر يبدأ من مليون درهم.. تعرف على سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021|صور

ترشيحاتنا

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

تعرف على قيمة الرسوم والضرائب المستحقة للمشروعات في المناطق الحرة

تغييرات محدودة.. ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

انهيار مخيف| بوريل: أفغانستان تمر بأزمة إنسانية خطيرة.. وطالبان يجب أن تتنازل

الرى: رفع درجة الاستعداد لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى القليوبية

على جمعة رئيسا للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

«العربية» ترصد مشاهد صادمة من آثار إعصار شاهين في عمان.. فيديو

بالرقم القومي .. طرق دفع مصروفات المدارس والفئات المعفاة منها

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

انتشال التميمي: الجونة السينمائي حديث الشارع.. لن نتأثر بـ «البحر الأحمر».. ووجود نظام صارم يحمينا من العشوائية ( حوار)

يد الخير والنماء تنتصر على الإرهاب.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء.. انفوجراف

فيديو يخطف القلوب.. لحظة وفاة شاب وهو ساجد أثناء قيام الليل بالإسكندرية

فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

اﻟﻤﺰﻳﺪ