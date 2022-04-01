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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022، بعد موجة من الارتفاعات الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%.

ويقدم موقع "صدى البلد"  لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم.

أسعار  الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1,115 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 978 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 838 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 650 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  34,690 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,808 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,114,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
 

وتعد أخبار سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية، لذلك يهتم الكثيرين بـ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بشكل يومي بل لحظي.

 

 

 

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