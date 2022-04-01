المحافظات ترفع درجة الاستعداد لشهر رمضان.. حملات مكثفة على الأسواق وطوارئ بالمستشفيات.. زيادة حصص البوتجاز وتشديد الرقابة على المخابز

استعدادات مكثفة في المحافظات لاستقبال شهر رمضان

تشـديد الرقابة علي محلات الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم

توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال باستقبال المستشفيات وأقسام الحرجة

تكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها

آلية لتشغيل المخابز خلال الشهر الفضيل









رفعت الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والمديريات المختلفة درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ففي القاهرة شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديريتي الشئون الصحية والطب البيطري بعمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .

وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة علي توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال والأقسام الحرجة ،ورصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين .

وأضاف د. محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها .

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة ، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم .

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل مع الأخذ في الاعتبار التنويه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وبالتعاون مع كافة المناطق الطبية التابعة للمديرية بحيث تشمل الخطة جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش(محال - سلاسل المحلات – شوادر) واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها ، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة ، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها ، و تكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأنديه ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية ، و تكثيف المرور والتفتيش على أماكن ( تصنيع – وعرض ) المخللات و الحلويات بمختلف أنواعها ( شرقية – غربية ) ، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأعذية الخاصة بقمع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتشكيل حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية ( صباحيه – ومسائية ) من أجل تكثيف العمل كما ونوعا ، و إرسال منشور دوري لجميع المناطق بهذا الشأن ، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات.

وأشار د . صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري انه سيتم تكثيف حملات اللحوم علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة من محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالأشتراك مع الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع والمعارض الثابتة والمتحركة المنتشرة بالعاصمة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة ، مشيرا إلى أنه تم افتتاح ١٠ معارض لتوفير السلع التموينية للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص بالإضافة إلى المعرض الرئيسي "أهلا رمضان " المتواجد بأرض المعارض.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم يوميًا ضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن والفواكة والخضار الظازج بالمعارض المنتشرة بكافة أحياء القاهرة لتلبية الطلب المتزايد عليها خاصة مع اقتراب شهر رمضان مشيرًا إلى أنه تم نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات ، كما تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذ جديد لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار حتى يصل الدعم لمستحقيه ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للابلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.



وأكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة انه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى ٨٢ % المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها ٢٠٠٧ مخبز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان .

وأضاف مدير المديرية انه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة ١٥ % مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الادارات بتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصاً علي توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الانتاج والتوزيع .





وفي القليوبية ،عقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اجتماعا برؤساء القطاعات ومديري الأفرع لرفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ومناقشة آخر المستجدات والأعمال بالشركة فى مختلف الأفرع التابعة.



وأكد مجاهد خلال الاجتماع رفع درجات الاستعداد القصوى بالشركة استعداداً لفصل الصيف وشهر رمضان المبارك وأهمية متابعة رؤساء الافرع لخطط التطهير التى تتم بمعرفة كل فرع بنطاق المحافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى مع استمرار عمليات التطهير وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة حيث إنه جار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع الافرع، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى استعدادا لفصل الصيف.

وفي شمال سيناء عقدت مديرية التموين والتجارة الداخلية اجتماعا ، برئاسة أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين مع مديرى الادارات التموينية بمراكز المحافظة.

وذلك لوضع خطة استقبال شهر رمضان المبارك ، من أجل توفير السلع والبضائع والمواد الغذائية للمواطنين طوال أيام شهر رمضان ، ومراقبة الأسواق لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار الغير مبرر لدي بعض التجار .

تشغيل المخابز





و أكدت رسلان ، على ضرورة توافر السلع الغذائية والتموينية ووضع الية تشغيل المخابز خلال الشهر الفضيل، علي أن يتم تشديد الرقابة على الاسواق والمخابز والمحال التجارية وتواجد الاجهزه الرقابية بصفة مستمرة.

كما تقرر استمرار ضخ السلع المخفضة بمعارض أهلا رمضان بمختلف مدن المحافظة، وعمل متابعات مستمرة للمعارض والشوادر وانتظام العمل بها طوال الشهر رمضان المبارك .

