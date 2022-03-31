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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع الغزو الروسي.. أرمينيا تتهم أذربيجان بالتخطيط لهجوم "واسع النطاق"

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

اتهم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أذربيجان بمحاولة خلق ذريعة لشن هجوم واسع النطاق على أرمينيا وناجورنو كاراباخ.

وناجورنو كاراباخ هو إقليم متنازع عليه، وكان معظمها تحت سيطرة أرمينيا بحكم الأمر الواقع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. 

وفي خريف عام 2020، خاضت أرمينيا وأذربيجان حربًا قصيرة نسبيًا ولكنها دموية، وانتهت بتحقيق باكو مكاسب وتوسطت روسيا في اتفاق سلام شهد إرسال موسكو قوات حفظ سلام إلى الإقليم.

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واستشهد باشينيان بادعاءات باكو بأن يريفان لم تستجب لمقترح التسوية السلمية المكون من خمس نقاط، والذي تم إرساله عبر مجموعة مينسك في 10 مارس، ووفقًا لرئيس الوزراء الأرميني، ردت حكومته في 14 مارس.

وقال باشينيان، اليوم الخميس، في اجتماع حكومي، إن “باكو تحاول إضفاء الشرعية على هجوم واسع النطاق على أرمينيا وناجورنو كاراباخ".

وهناك قلق كبير في يريفان من أن الأذريين قد يستغلون الوضع الحالي وتورط روسيا في الصراع الأوكراني.

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