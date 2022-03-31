بوتين يحذر أوروبا من تدفق جديد للمهاجرين وأزمة غذاء عالمية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوروبا من تدفق جديد للمهاجرين، الذي في رأيه سوف يتبعه “حتماً” أزمة غذاء عالمية.

وحسب “روسيا اليوم” انتقد بوتين سلوك بعض السياسيين الغربيين، الذين يُزعم أنهم مستعدون للتضحية بمصالح مواطنيهم من أجل “التمتع بسمعة طيبة”.

وقال بوتين في اجتماع بشأن النقل الجوي وتصنيع الطائرات، اليوم الخميس، “يتم حث الناس على تناول كميات أقل من الطعام، وارتداء المزيد من الملابس، واستخدام قدر أقل من التدفئة، والتخلي عن السفر، ويفترض أن يكون ذلك لصالح الأشخاص الذين يطالبون بهذا النوع من الحرمان الطوعي كعلامة على بعض التضامن في شمال الأطلسي “.

وشدد بوتين على أن موسكو تشهد “مثل هذه الأساليب والإجراءات المشكوك فيها” في سياسات الاقتصاد والطاقة والغذاء لأكثر من عام.

وقال بوتين، “بالمناسبة، ستتبع أزمة الغذاء حتما أزمة أخرى، وهي موجة أخرى من المهاجرين، وبشكل أساسي في اوروبا”.