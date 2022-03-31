بريطانيا تعلن استعدادها تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن المملكة المتحدة وحلفائها وافقوا على إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الفتاكة بعد مؤتمر للمانحين.

وقال والاس في تصريحات متلفزة، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك المزيد من المساعدات العسكرية الفتاكة التي ستدخل أوكرانيا اليوم. لقد تقدم عدد من الدول إما بأفكار جديدة أو في الواقع بمزيد من التعهدات المالية".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

