تامر أمين يعرض فيديو لمشجع سنغالي حالة ارتكاب جريمة.. فيديو

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لمشجع سنغالي بقلم "ليزر" وقال إن ضوء هذا الليزر يتسبب فى مشكلات كثيرة فى العين.

وأضاف خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن المشجع السنغالى كان يسلط الضوء على لاعبي المنتخب، و ومشجع آخر هو من صورة، وفى حالة اكتشاف ذلك قام بالضحك، معلقًا :" ما قام به المشجع جريمة يعاقب عليها القانون".

وانفعل تامر امين على الهواء وقال :" هناك فارق بين الليزر الذى كان موجود فى الماضي، و الذى يوجد حاليًا الذى يتسبب فى خرق الحائط".

ولفت إلى أن المنتخب له حق، وفى حالة عدم الاستجابة لـ فعلينا الانسحاب من الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن لاعبي مصر كانوا يلعبون ضربات الجزاء، دون النظر لـ المرمي.