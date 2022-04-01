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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف تفتتح 88 مسجدا في المحافظات اليوم

مسجد
مسجد

تفتتح وزارة الأوقاف  88 مسجدًا اليوم الجمعة  1/ 4 / 2022م، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وترميمًا وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1443هـ. 

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه إلى 865 مسجدًا، منها 731 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و134 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة:
1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر 
2. الشربتلي – 6 اكتوبر
3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر 
4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر
5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر 
6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط
7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط
8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف
9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية 
- مديرية أوقاف البحيرة:
10. الوالدين - منشية الأوقاف – دمنهور شرق 
11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار  
12. علي خنيسة – الجرادات – أبو حمص
13. النقراش -  أبو الخزر  - أبو حمص أول
14. روضة خيري -  بلقطر الشرقية -  أبو حمص
15. العمري – قراقص – مركز دمنهور
16. سعد الخبيري  -  عثمان الحبشي 
17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور
18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى
19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت 
20. الصالحين – كوبري صالح تروجي
21. عزبة غزال – لقانة – شبراخيت 
22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات
23. الكبير – الأصلاب – شبراخيت 
24. سحالي المحطة – مركز  أبو حمص
25. زكي أفندي البحرية - مركز أبو حمص
- مديرية أوقاف المنوفية
26. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا
27. الفرقان – دراجيل - الشهداء
28. الهدى – امتداد شارع الجلاء – أشمون
29. غراب – عزبة أبو عوالي – أشمون
30. التقوى القبلي – كفر حمام – تلا
31. النصر – كفر بلمشط - منوف
- مديرية أوقاف أسوان
32. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي
33. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي
34. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق 
35. فاطمة الزهراء – المويسات-  البصيلية قبلي
- مديرية أوقاف الإسكندرية
36. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل
- مديرية أوقاف أسيوط
37. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط
38. الرحمة الطامية – قرية  مسارة – مركز ديروط
39. الرحمة – مير – القوصية
- مديرية أوقاف الغربية
40. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا
41. الروضة – بلاي  - السنطة 
42. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا
- مديرية أوقاف كفر الشيخ
43. محمد سيد أحمد غريب 
44. العامر بالله – المرابعين  - كفر الشيخ شرق 
45. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب
46. طابا الجديد 4  – قرية الفيروز – الرياض شرق
47. الشنايقة - قرية محلة دياي - دسوق قبلي
- مديرية أوقاف الفيوم 
48. الزيتون – طبهار -  ابشواي
49. علواني – حشمت - اطسا
50. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم
51. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة -  طامية
52. ذو النورين – فيد يمين
53. المعلق - هوارة المقطع - م الفيوم
54. آل صميدة - إدارة شمال
55. ضيوف الرحمن - قلمشا - اطسا شرق
56. الإصلاح والتقوى - سرسنا طامية 
57. أبو بكر الصديق - عزبة جيره - سنرو - ابشواي
58. مسجد زاوية الرمادي - العجميين 
59. التقوى - الروضة - طامية
- مديرية أوقاف القليوبية
60. البحري الشامخية - بنها
61. نصر الإسلام – القلج - الخصوص
- مديرية أوقاف الأقصر
62. التوحيد – اللاقالتة - القرنة 
63. الشهداء – الحسينات شرق - الطود
64. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - إسنا
65. أبو حروقة – نجع أبو حروقة - الطود
66. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود
- مديرية أوقاف الإسماعيلية
67. كسفريت - فايد
68. التوبة - البعالوة
- مديرية أوقاف سوهاج
69. السلام مدينة دار السلام – دار السلام
- مديرية أوقاف المنيا
70. الجديد - عزبة الشهيد رمضان - قرية العقلية - العدوة
- مديرية أوقاف الدقهلية
71. القهوجي - مدينة المنصورة
72. الكبير - منشأة عبد النبي - م أجا
- مديرية أوقاف القاهرة
73. عبد العزيز التهامي - القاهرة الجديدة - الياسمين 7 - خلف مدرسة صلاح الدين
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
- مديرية أوقاف الجيزة
1. أسد بن الفرات - الدقي
2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة
- مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت 
4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران  -مركز قنا
5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط
- مديرية أوقاف البحيرة 
6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول
7. قرية سعيد - ديروط
8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور
9. سطح الدهب – دمنهور شرق
10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) - بغداد - بدر
- مديرية أوقاف أسوان
11. المجمع الإسلامي - السباعية
- مديرية أوقاف الغربية
12. عباد الرحمن - ميت ميمون - السنطة
- مديرية أوقاف القليوبية
13. عمر بن الخطاب - دملو - بنها أول
- مديرية أوقاف المنوفية
14. الأشبكية - منوف
- مديرية أوقاف الفيوم
15. النور - الهيشة - إطسا شرق

الأوقاف 88 مسجد ا رمضان وزارة الأوقاف صيانة وترميم أوقاف الجيزة

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