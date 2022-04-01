الأوقاف تفتتح 88 مسجدا في المحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف 88 مسجدًا اليوم الجمعة 1/ 4 / 2022م، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وترميمًا وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1443هـ.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه إلى 865 مسجدًا، منها 731 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و134 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة:

1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر

2. الشربتلي – 6 اكتوبر

3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر

4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر

5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط

7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط

8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف

9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية

- مديرية أوقاف البحيرة:

10. الوالدين - منشية الأوقاف – دمنهور شرق

11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار

12. علي خنيسة – الجرادات – أبو حمص

13. النقراش - أبو الخزر - أبو حمص أول

14. روضة خيري - بلقطر الشرقية - أبو حمص

15. العمري – قراقص – مركز دمنهور

16. سعد الخبيري - عثمان الحبشي

17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور

18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى

19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت

20. الصالحين – كوبري صالح تروجي

21. عزبة غزال – لقانة – شبراخيت

22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات

23. الكبير – الأصلاب – شبراخيت

24. سحالي المحطة – مركز أبو حمص

25. زكي أفندي البحرية - مركز أبو حمص

- مديرية أوقاف المنوفية

26. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا

27. الفرقان – دراجيل - الشهداء

28. الهدى – امتداد شارع الجلاء – أشمون

29. غراب – عزبة أبو عوالي – أشمون

30. التقوى القبلي – كفر حمام – تلا

31. النصر – كفر بلمشط - منوف

- مديرية أوقاف أسوان

32. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي

33. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي

34. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق

35. فاطمة الزهراء – المويسات- البصيلية قبلي

- مديرية أوقاف الإسكندرية

36. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل

- مديرية أوقاف أسيوط

37. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط

38. الرحمة الطامية – قرية مسارة – مركز ديروط

39. الرحمة – مير – القوصية

- مديرية أوقاف الغربية

40. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا

41. الروضة – بلاي - السنطة

42. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا

- مديرية أوقاف كفر الشيخ

43. محمد سيد أحمد غريب

44. العامر بالله – المرابعين - كفر الشيخ شرق

45. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب

46. طابا الجديد 4 – قرية الفيروز – الرياض شرق

47. الشنايقة - قرية محلة دياي - دسوق قبلي

- مديرية أوقاف الفيوم

48. الزيتون – طبهار - ابشواي

49. علواني – حشمت - اطسا

50. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم

51. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة - طامية

52. ذو النورين – فيد يمين

53. المعلق - هوارة المقطع - م الفيوم

54. آل صميدة - إدارة شمال

55. ضيوف الرحمن - قلمشا - اطسا شرق

56. الإصلاح والتقوى - سرسنا طامية

57. أبو بكر الصديق - عزبة جيره - سنرو - ابشواي

58. مسجد زاوية الرمادي - العجميين

59. التقوى - الروضة - طامية

- مديرية أوقاف القليوبية

60. البحري الشامخية - بنها

61. نصر الإسلام – القلج - الخصوص

- مديرية أوقاف الأقصر

62. التوحيد – اللاقالتة - القرنة

63. الشهداء – الحسينات شرق - الطود

64. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - إسنا

65. أبو حروقة – نجع أبو حروقة - الطود

66. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود

- مديرية أوقاف الإسماعيلية

67. كسفريت - فايد

68. التوبة - البعالوة

- مديرية أوقاف سوهاج

69. السلام مدينة دار السلام – دار السلام

- مديرية أوقاف المنيا

70. الجديد - عزبة الشهيد رمضان - قرية العقلية - العدوة

- مديرية أوقاف الدقهلية

71. القهوجي - مدينة المنصورة

72. الكبير - منشأة عبد النبي - م أجا

- مديرية أوقاف القاهرة

73. عبد العزيز التهامي - القاهرة الجديدة - الياسمين 7 - خلف مدرسة صلاح الدين

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

- مديرية أوقاف الجيزة

1. أسد بن الفرات - الدقي

2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة

- مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت

4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران -مركز قنا

5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط

- مديرية أوقاف البحيرة

6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول

7. قرية سعيد - ديروط

8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور

9. سطح الدهب – دمنهور شرق

10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) - بغداد - بدر

- مديرية أوقاف أسوان

11. المجمع الإسلامي - السباعية

- مديرية أوقاف الغربية

12. عباد الرحمن - ميت ميمون - السنطة

- مديرية أوقاف القليوبية

13. عمر بن الخطاب - دملو - بنها أول

- مديرية أوقاف المنوفية

14. الأشبكية - منوف

- مديرية أوقاف الفيوم

15. النور - الهيشة - إطسا شرق