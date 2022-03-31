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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مايان السيد: دور خديجة فصلني عن حياتي بسبب التوحد

مايان السيد
مايان السيد

قالت الفنانة الشابة مايان السيد عن دورها في مسلسل "إلا أنا" في تجسيد شخصية خديجة المصابة بالتوحد  ؛ أن هذه الشخصية فصلتها عن حياتها من شدة تركيزها وإندماجها في الشخصية لم تشاهد أهلها أو أصدقائها خلال فترة العمل بالمسلسل.

 

أضافت مايان السيد في لقائها ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي" على قناة  "سي بي سي " ؛ أنها كانت مهتمة بقضية مرضى التوحد وزادت رغبتها في أداء هذا الدور ليعلم الناس بهذه الحالات والتعاطف معها ؛ مضيفة أنها أول بنت تجسد هذا النوع من المسلسلات لمرضى التوحد .

 

أوضحت مايان السيد ، أن خديجة أصغر في العمر منها ؛ مضيفة أن مصطفى العوضي وتامر مرتضى منتجين شركة أروما أعطوها الثقة ؛ ومخرجة المسلسل  ياسمين أحمد كامل ؛ ساعدتها في أداء الدور وأعطتها شعورا بأهمية المسلسل والدور ؛ لدرجة أنها لم تحتفل بعيد ميلادها.

 

تابعت مايان السيد ، أنها قابلت بنت تسمى ميريام علاء من مصابي التوحد  وهي تحب التمثيل والغناء مثل خديجة ؛ مضيفة أنها شعرت بالضيق من التنمر الذي يتعرض له هذه الحالات لذلك كانت تبكي في المشاهد التي تحتوي على تنمر.

مايان السيد مسلسل الا انا منى الشاذلى مرضى التوحد التنمر

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