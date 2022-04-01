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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تروج لفيلمها الجديد مغامرات كوكو: دعواتكم

صدى البلد

روجت الفنانة منة فضالي لفيلم جديد لها “مغامرات كوكو” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "فيلم مغامرات كوكو دعواتكم قصه واخراج الاستاذ اسماعيل فاروق سيناريو وحوار ايهاب ناصر انتاج الاستاذ عمرو طنطاوي مدير التصوير محمد عزمي بطوله النجوم العسل الاستاذ بيومي فؤاد الاستاذ خالد الصاوي والقمر شيرين رضا اوس اوس وايهاب فهمي عمرو عبد العزيز طاهر ابو ليله والعبده لله منه فضالي دعواتكم".

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منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام

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بمكياج صاخب.. منة فضالي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

 

الفنانة منه فضالى بيومي فؤاد خالد الصاوي شيرين رضا مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية تاج راسنا بابا نتاج

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