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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بأحدث إطلالتها، ونشرت عدة صور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت منة فضالي من كواليس تحضيرها لعملها الجديد،وكتبت معلقة من خلال صورها:في بعض الأحيان عليك أن تبقي أخبارك السارة لنفسك. الجميع ليسوا سعداء حقًا لأجلك.
 

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

 

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

 

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

الفنانة منه فضالى أحدث ظهور ل منه فضالي منة فضالي اطلاله منه فضالى منه فضالي عبر الإنستجرام

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