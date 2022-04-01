جابر القرموطي يوجه رسالة إلى الأباء بعد انتشار فيديو على السوشيال ميديا لطفل "يشتم والده".. فيديو

وجه الإعلامي جابر القرموطي رسالة إلى الأباء بعد انتشار فيديو على السوشيال ميديا لطفل "يشتم والده ".



وقال "جابر القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "شاهدت فيديو منتشر لأب مع ابنه، ينتقد فيه الطفل أداء المنتخب المصري مع السنغال، وفي الفيديو يقول الطفل ألفاظ لا يجب أن تكون، بل تعدى الطفل على والده بالشتيمة".

وأضاف: "والد الطفل كان سعيد بالشتمية ووالدتهم مبسوطة، وقاموا بالترويج للفيديو على اعتبار أن الطفل ناضج"، لافتا: "عدد الأطفال في مصر أقل من 18 عاما 41 مليون، وعند تصدير مثل هذا الفيديو لـ41 مليون فسيحدث مشكلة".

وأشار: "أول ما ينقلب الطفل سينقلب على والديه"، متابعا: "أيها الأب الذي يروج للفيديو الطفل صغير وليس مدركا لطبيعة الأمور، علينا نرشيد فكرة النقد بدون أسباب، ولا يجب أن نعلم أطفالنا أنه لابد أن يتلفظ الطفل بالشتمية لكي نضحك".

وأكمل الإعلامي جابر القرموطي: "التربية لا تأتي عندنا يشتم الطفل أو يتمرد على أحد، لأنه في النهاية سيتمرد على والديه".