عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحدد مليون دولار لعقود الأجانب في الموسم الجديد

صدى البلد

علم البرنامج التلفزيوني "بوكس تو بوكس" أن إدارة الزمالك قررت وضع تسعيرة في عقود اللاعبين الأجانب خلال الموسم الجديد وتطبيقها على الجميع سواء الموجودين في الوقت الحالي أو صفقات الأجانب التي سيتعاقد معها الفريق.


وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "قرر مسئولو الزمالك وضع سقف مليون دولار في الموسم الواحد في عقود جميع الأجانب وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة ورغبة الإدارة في ترشيد النفقات خاصة وأن الأمر سيمثل مشكلة مالية ومطالبة المصريين بالمساواة معهم.


وتابع شبانة: "يسعى الزمالك في الوقت الحالي لإبرام أكثر من صفقة أجنبية في الموسم المقبل بسبب تراجع مستوى العديد من اللاعبين في الوقت الحالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد.. الإفتاء توضح لماذا أداها النبي في المنزل

الزمالك يحدد مليون دولار لعقود الأجانب في الموسم الجديد

وفاة عريس ليلة الزفاف بسبب دواء خاطئ

مجلس الأمن يقر تشكيل قوة سلام جديدة في الصومال

دعاء أخر ليلة من شعبان للزواج ..8 كلمات نبوية تجلب الرجل الصالح

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة يوم 10 أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ