الزمالك يحدد مليون دولار لعقود الأجانب في الموسم الجديد

علم البرنامج التلفزيوني "بوكس تو بوكس" أن إدارة الزمالك قررت وضع تسعيرة في عقود اللاعبين الأجانب خلال الموسم الجديد وتطبيقها على الجميع سواء الموجودين في الوقت الحالي أو صفقات الأجانب التي سيتعاقد معها الفريق.



وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "قرر مسئولو الزمالك وضع سقف مليون دولار في الموسم الواحد في عقود جميع الأجانب وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة ورغبة الإدارة في ترشيد النفقات خاصة وأن الأمر سيمثل مشكلة مالية ومطالبة المصريين بالمساواة معهم.



وتابع شبانة: "يسعى الزمالك في الوقت الحالي لإبرام أكثر من صفقة أجنبية في الموسم المقبل بسبب تراجع مستوى العديد من اللاعبين في الوقت الحالي.