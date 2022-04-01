مسؤول أوكراني: 1458 مواطن تمكنوا من مغادرة ماريوبول

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسؤول أوكراني قوله إن 1458 مواطنًا أوكرانيًا تمكنوا من مغادرة ماريوبول.

من جانب آخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها بمحيط ماريوبول وخاركيف ودونباس لشن هجوم كبير، مشيرا إلى أن الوضع في جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة.

وأضاف في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل "نواصل صد القوات الروسية في شمال العاصمة كييف"، مبيناً أن الروس ما زالوا يحشدوا قواتهم قرب ماريوبول الساحلية المحاصرة .

كما تابع "ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده".

وأمس الخميس، أعلنت روسيا أنّها ستفتح الجمعة ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحليةوالتي تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنّ هذا الإجراء اتُخذ بناء على "طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت الوزارة أنه "بهدف ضمان نجاح هذه العملية الإنسانية، يُقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".