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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد غياب 12 سنة.. توفيق عبد الحميد يكشف عن دوره بـ مسلسله الجديد في رمضان

الفنان توفيق عبد
الفنان توفيق عبد الحميد

قال الفنان توفيق عبد الحميد ؛ إن مسلسل يوتيرن هو مسلسل اجتماعي ويناقش حال الأسرة المصرية في أكثر من جانب وهو يجسد دور طبيب ويملك مستشفى خاصة ؛ ومتزوج من الفنانة صفاء الطوخي، ولديه بنت تقوم بدورها ريهام حجاج وولد محمود حجازي .

أضاف توفيق عبد الحميد  في مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج "الحياه اليوم"؛ أنه يقوم بتجسيد شخصية الطبيب في المسلسل هو إنسان لديه قيم ولا يأخذ الطب تجارة .

وقال: إن المسلسل يسمى يوتيرن ؛ وهو يعود بعد أكثر من 12سنة التمثيل وهذه مفارقة ؛ مضيفا أن الدور جذبه مع مجموعة  العمل والإنتاج لجمال العدل وأيمن سلامة ومكالمة من ريهام حجاج  وسامح عبد العال الإخراج.

تابع  “عبدالحميد” أن لديه شعور كبير بالخوف والقلق أشبه مايكون بالثانوية العامة ؛ لأن الناس تريد وجوده وتحتفي به  وهو يتمنى أن يكون عند حسن ظنهم؛ مضيفا أن يوم دخوله اللوكيشن بعد 12 سنة غياب كان يوم تاريخي بالنسبة له .

توفيق عبد الحميد يوتيرن الأسرة المصرية ريهام حجاج صفاء الطوخى محمود حجازي الطب

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