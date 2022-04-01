أخبار السيارات| مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class.. إطلالة مميزة من كوبرا Formentor

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

سيحصل الجيل الحالي من مرسيدس بنز الفئة A الذي ظهر لأول مرة في طراز عام 2019 على إعادة تصميم منتصف الدورة، وكانت شركة صناعة السيارات الألمانية تختبر أسطولًا كاملاً من نماذج الاختبار من الفئة A، حيث التقط الصور الجديدة مجموعة A-Class بأكملها طراز الحلبة، والسيدان، والهاتشباك، ونموذجان من AMG الافضل تجهيزاً.

تعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من عمالقة تصنيع السيارات حول العالم، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة طوال تاريخها العريق، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وايضا فئة الكروس اوفر.

تستعد بورشة لتحديث كايين وكايين كوبيه، وكشفت مجموعة جديدة من لقطات التجسس سيارتي الدفع الرباعي أثناء اختبارهما معًا، ولم تحاول شركة صناعة السيارات إخفاء الطرازات التي تم تحديثها، التي تتميزان بتصميم متجدد من الداخل والخارج وقليل من التمويه لإخفاء تلك التعديلات.

استطاعت شركة ABT الالمانية المتألقة في مجال تعديل السيارات، أن تضيف عدة لمسات قوية لحزمة من السيارات المميزة والتي تحمل اسماء رنانة لكبري شركات تصنيع السيارات، وذلك خلال تاريخها الممتد والحافل.

ستصل سيارة Cyberster Roadster قبل عام 2024 كسيارة ميسورة التكلفة لشركة MG وواحدة من ثلاثة طرازات جديدة ستصل بحلول ذلك التاريخ، وستعتمد على النجاح الهائل الأخير للعلامة التجارية الصينية في المملكة المتحدة، ونمت المبيعات بنسبة 66٪ العام الماضي، من 18.415 في عام 2020 إلى 30.600.