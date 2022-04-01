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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد ترقيات ABT.. إطلالة مميزة من كوبرا Formentor VZ5 |فيديو

بعد ترقيات ABT ..
بعد ترقيات ABT .. اطلالة مميزة من كوبرا Formentor VZ5

استطاعت شركة ABT الالمانية المتألقة في مجال تعديل السيارات، أن تضيف عدة لمسات قوية لحزمة من السيارات المميزة والتي تحمل اسماء رنانة لكبري شركات تصنيع السيارات، وذلك خلال تاريخها الممتد والحافل.

 

بعد ترقيات ABT .. اطلالة مميزة من كوبرا Formentor VZ5

 

ومن بين الطرازات التي حصلت على تعديلات ABT هي النسخة الرياضية كوبرا Formentor VZ5، حيث تمتعت السيارة بعدة ترقيات فنية إلى جانب بعض التجهيزات الاخري، فجاءت بجنوط رياضة يتراوح قياسها بين 20 و 21 بوصة ذات تصميم هندسي مميز.

 

ومن خلال مقطع فيديو نشرته قناة NetCarTube المتخصصة في مجال استعراض السيارات، ظهرت بعض الصور للسيارة كوبرا Formentor VZ5 المعدلة من ABT، حيث تمتعت بعدة لمسات خارجية على الطريقة الخاصة بها، مثل الناشر الخلفي ومنطقة العادم.

 

وعملت ABT الالمانية على عدة ترقيات فنية خاصة بالمحرك، صاحب الخمس اسطوانات تيربو وبسعة 2500 سي سي، حيث يستطيع انتاج قوة قدرها 450 حصانا بدلًا من 390 حصانا، مع زيادة عزم الدوران إلى 530 نيوتن/متر بدلًا من 480 نيوتن/متر.

 

بينما وصلت السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع امكانية الوصول إلى 270 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات المطروحة فيمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 3.9 ثانية بدلًا من 4.2 ثانية.

ABT شركة ABT كوبرا Formentor VZ5 كوبرا Formentor VZ5

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