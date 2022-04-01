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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تدفع بإصدار جديد من عائلة كابتشر الشهيرة .. صور

رينو تدفع بإصدار
رينو تدفع بإصدار جديد من عائلة كابتشر الشهيرة

تعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من عمالقة تصنيع السيارات حول العالم، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة طوال تاريخها العريق، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وايضا فئة الكروس اوفر.

رينو تدفع بإصدار جديد من عائلة كابتشر الشهيرة 

وتعد النسخة رينو كابتشر واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى تلك الفئة السابقة، بينما تعمل رينو على توسيع فئات كابتشر بالدفع بفئة جديدة تحمل اللقب آر إس لاين لتنضم وسط الفئات القياسية، حيث دعمت تلك النسخة بحزمة من الترقيات.

رينو تدفع بإصدار جديد من عائلة كابتشر الشهيرة 

تعتمد السيارة على أجهزة قياس رقمية يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع تقنية التعتيم التلقائي للمرايات، بالاضافة إلى مصابيح أمامية أوتوماتيكيةللتحكم في نسبة الاشعاع، وخاصة الاصطفاف الذكي، ومرآة للرؤية الخلفية بدون إطار، إلى جانب التقنيات القياسية مثل عجلة القيادة المتعددة الوظائف، ومكيف الهواء الاوتوماتيكي.

رينو تدفع بإصدار جديد من عائلة كابتشر الشهيرة 

كما حصلت السيارة على لمسات ذات مظهر كربوني، ومنظومة عادم مزدوجة بلمسات من الكروم، ودواسات مصنوعة من السبائك المعدنية، وعتبات للابواب، بينما ترتكز السيارة رينو كابتشر على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

رينو تدفع بإصدار جديد من عائلة كابتشر الشهيرة 

بينما لم تتغير التقنيات الفنية الخاصة بالمحرك، حيث تستمد جميع الفئات قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء مزدوجة القابض تعمل عبر منظومة الدفع الامامي تتكون من 7 سرعات.

 

وتبدأ أسعار السيارة رينو كابتشر بالسوق العالمي من 22.597 دولار لفئة لايف، بينما يصل سعر الفئة الجديدة آر إس لاين إلى 29.731 دولار أمريكي.

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