بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له

شارك المخرج محمد سامي متابعيه و جمهوره صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة بإطلالة رياضية وقوام رياضي و تفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة، وشارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة رومانسية وظهر فيها مع زوجته الفنانة مي عمر ، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتفاعل مع الصور الجمهور و جاءت التعليقات كالاتي: الرقي والاناقه كلها حضرت ، الصورة المنتظرة الملك مع الملكة ،يا حلوين و هما متغاظين ، الله يسعدكم".

كشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.